Ieri sera nell’ambito dei controlli in cui sono impegnate tutte le forze di polizia della provincia, coordinate dalla Prefettura di Modena, e finalizzato alla verifica del rispetto dell’ultimo decreto legge, i carabinieri di Carpi, nell’ambito del servizio con cui è stato disposto l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche e, comunque, di portarle al seguito, al fine di contenere la diffusione del coronavirus, hanno proceduto al controllo di numerosi avventori e di altrettanti locali, sanzionando alcuni ragazzi che, nonostante si intrattenessero in assembramento, non indossavano la mascherina chirurgica, né la avevano al seguito.

E’ stato infatti il caso di due giovani che, all’arrivo della gazzella si sono allontanati salendo a bordo dell’autovettura di uno dei due, senza mascherina, obbligatoria non essendo congiunti.