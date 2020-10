NURBURG (GERMANIA) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas conquista la pole position al Nurbrurgring e domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio dell’Eifel di F.1. Il finlandese, alla 14esima pole della carriera, gira in 1’25″269 e infligge oltre due decimi e mezzo di distacco al compagno di squadra Lewis Hamilton, con la Mercedes che si prende comunque tutta la prima fila. Terzo tempo per Max Verstappen, a 0″293 da Bottas, quarto un ottimo Charles Leclerc (+0″766) che riporta così la Ferrari in seconda fila. Il monegasco beffa per appena 12 millesimi Alexander Albon con l’altra Red Bull, sesto invece Daniel Ricciardo su Renault davanti al compagno di squadra Esteban Ocon, quindi le McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz separate da Sergio Perez su Racing Point. Scatterà dall’undicesima casella in griglia l’altro ferrarista, Sebastian Vettel, primo degli esclusi nel Q2. Con lui non avevano superato il taglio Pierre Gasly e Daniil Kvyat (entrambi Alpha Tauri), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas). Erano invece stati eliminati nella prima manche delle qualifiche Romain Grosjean (Haas), le due Williams di George Russell e Nicholas Latifi, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Nico Hulkenberg (Racing Point), quest’ultimo chiamato in extremis a prendere il posto di Lance Stroll.

(ITALPRESS).