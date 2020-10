Giovedì 8 ottobre, durante i consueti controlli di polizia stradale sui mezzi pesanti, a Castelvetro di Modena in località Solignano, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli ha controllato un autoarticolato Polacco, condotto da un cittadino residente in Polonia di anni 38, rilevando diverse violazioni alle normative inerenti alla circolazione stradale.

Nella circostanza sono state accertate 9 violazioni del superamento del limite di taratura del limitatore di velocità che in tali categorie di veicoli è 90 km/h, negli ultimi 28 giorni.

Tali violazioni di eccesso di velocità costituiscono in tali mezzi pesanti, che a pieno carico possono raggiungere i 440 quintali, un pericolo per la sicurezza stradale. Gli spazi di arresto di tali veicoli sono molto maggiori rispetto alle automobili.

L’autoarticolato è stato “fermato” e restituito al proprietario solo dopo l’effettuazione del pagamento delle sanzioni contestate per un ammontare di oltre 8000 euro.