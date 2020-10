Si è conclusa oggi pomeriggio sul Bugatti Circuit di Le Mans la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Francia, nono appuntamento della stagione 2020 del Campionato Mondiale MotoGP. Dopo un primo turno disputatosi sul bagnato questa mattina, i piloti della MotoGP hanno dovuto invece confrontarsi con condizioni del tracciato miste nel pomeriggio. Infatti, nonostante alcune gocce di pioggia fossero iniziate a cadere prima del secondo turno, l’asfalto ha iniziato ad asciugarsi progressivamente e molti piloti hanno ritardato il proprio ingresso in pista, in attesa di capire le intenzioni del meteo incerto.

Dopo aver chiuso la FP1 in terza posizione sul bagnato, Danilo Petrucci è tornato in pista nel pomeriggio montando gomme slick ed è riuscito a trovare subito delle buone sensazioni in sella alla sua Ducati Desmosedici GP, anche con le condizioni miste del tracciato. Nella FP2 il pilota ternano è riuscito a migliorare il suo tempo del mattino, chiudendo con un crono di 1:35.054 e ha ottenuto la quarta posizione finale al termine della giornata.

Quinto dopo la prima sessione di libere sotto la pioggia, Andrea Dovizioso è invece riuscito a completare solo pochi giri con le gomme slick nel pomeriggio. Il pilota forlivese, vittima di una piccola scivolata senza conseguenze fisiche, ha chiuso il turno di FP2 con il diciannovesimo tempo in 1:38.726.

Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – 1:35.054 (4°)

“Sia questa mattina sul bagnato che oggi pomeriggio con le condizioni miste sono riuscito ad avere un buon feeling fin da subito. Nella FP2 la pista era molto fredda e umida, ma sono uscito con le slick riuscendo ad essere ugualmente veloce. In generale sono soddisfatto di questa prima giornata. Abbiamo ancora alcuni aspetti da migliorare e punteremo a farlo nella giornata di domani, sperando che anche il meteo sia più clemente e che il fine settimana resti asciutto”.

Andrea Dovizioso (#04 Ducati Team) – 1:38.726 (19°)

“Nonostante fosse da molto tempo che non giravamo sul bagnato, questa mattina sono riuscito ad avere un buon feeling con la moto fin da subito. Nel pomeriggio invece le condizioni erano più difficili: la pista non era ancora del tutto asciutta, ma siamo usciti con le slick per cercare di migliorare il crono di questa mattina, e purtroppo sono incappato in una scivolata causata dalla gomma anteriore ancora troppo fredda”.

Domattina alle ore 9:55 (GMT +2.00) i piloti del Ducati Team torneranno in pista per terzo turno di libere, prima di disputare le qualifiche ufficiali del GP di Francia a partire dalle ore 14:10 locali, al termine della FP4.