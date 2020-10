In occasione dell’iniziativa Domenica di Carta promossa dal MiBACT, sabato 10 ottobre alle 17 la Piazzetta Nelson Mandela (esterno Mabic) ospita “Nice Stories”, lettura in lingua inglese per bambini e bambine dai 3 agli 8 anni. Ingresso libero su iscrizione (0536 240028), l’evento si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid19.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013