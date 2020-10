In questi giorni, alcune famiglie di Castelnovo parteciperanno alla rilevazione sulle “Forze di Lavoro” condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Si tratta di una indagine conoscitiva essenziale per la collettività: fornisce infatti informazioni sugli occupati, sui disoccupati, su chi pur non lavorando sarebbe disposto a lavorare e su coloro che non sono in grado o non sono interessati a cercare lavoro (come casalinghe, pensionati, studenti, inabili).

Nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria, l’Istat ha intrapreso misure finalizzate a rispettare le disposizioni governative o quelle eventualmente definite a livello regionale e locale a tutela della salute dei cittadini, pertanto le interviste vengono realizzate telefonicamente. L’eventuale somministrazione di interviste in presenza sarà possibile solo previo esplicito consenso delle persone precedentemente contattate al telefono. Oltre a una lettera del Comune, le famiglie coinvolte nella rilevazione riceveranno in questi giorni la lettera informativa del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica.

Chi riceve quindi la lettera da parte di Istat che chiede disponibilità a questa rilevazione, sappia che non si tratta di nulla per cui allarmarsi: è sicuramente molto importante in questo periodo mantenere alta l’attenzione verso eventuali rischi di truffe, ma in questo caso viene richiesto semplicemente di collaborare rilasciando l’intervista. Il rilevatore o rilevatrice Istat, nel caso venga concordata un’intervista in presenza, saranno muniti di apposito cartellino di riconoscimento. Diffidate di chi si presentasse presso la vostra abitazione per conto di Istat senza che la visita sia stata prima concordata telefonicamente.

Per qualunque chiarimento sarà comunque possibile rivolgersi al Comune, tel. 0522 610248 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13.