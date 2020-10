Una “camminata rosa” per ribadire una volta di più l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Domenica 11 ottobre, in occasione dell’Ottobre Rosa, il Comune di Castelnuovo promuove in collaborazione con l’associazione Movimento è salute e MuoviCastelnuovo, la Camminata in Rosa, iniziativa che vuole sensibilizzare su una patologia che ogni anno colpisce circa 53 mila donne.

Dopo il ritrovo alle 9.30 presso la Farmacia comunale Carlo Urbani, la comitiva seguirà un percorso di 7 chilometri che toccherà l’azienda agricola La Besina di Montale, il parco alla poesia Alda Merini e proseguirà lungo la ciclabile della Costituzione, fino al ritorno al punto di partenza.

Sempre domenica 11 ottobre è prevista l’apertura straordinaria dalle 8.30 alle 12.30 della farmacia comunale Carlo Urbani, dove sarà possibile, previo prenotazione al numero 059-534951, avere una consulenza ostetrica gratuita sull’autoesame del seno, a cura delle ostetriche del servizio salute donna del distretto di Vignola AUSL di Modena.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, alla Farmacia comunale Carlo Urbani è possibile trovare le mascherine rosa, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione “Il cesto di ciliegie”,