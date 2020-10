E’ stato pubblicato l’Avviso di Asta Pubblica relativo alla vendita di 9 automobili di proprietà del Comune di Sassuolo.

Gli autoveicoli sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano.

Per partecipare all’asta è necessario effettuare un sopralluogo per la presa visione dei veicoli, previa prenotazione.

Il concorrente interessato all’aggiudicazione del mezzo deve trasmettere l’offerta, secondo le modalità e con i contenuti elencati nell’avviso pubblico, entro e non oltre le ore 12 del 30 Ottobre prossimo.

L’asta sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt.73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. L’asta sarà aggiudicata per lotti separati al concorrente o ai concorrenti che avranno presentato per ciascuno di essi l’offerta migliore per l’Ente (ossia l’offerta economica più alta) – al rialzo o in equivalenza rispetto al valore posto a base di gara .

L’asta si svolgerà in seduta pubblica alle ore 10 del 05/11/2020 presso la sala Capigruppo del Comune di Sassuolo, sita in Sassuolo, via Fenuzzi 5.

Il Comune di Sassuolo dovrà comunicare l’avvenuta aggiudicazione e richiedere il versamento degli importi offerti per il lotto aggiudicato. L’aggiudicatario è tenuto, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto.

VAI ALL’AVVISO D’ASTA