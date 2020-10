Tutte le domeniche di Fiera, come ogni anno, presso il campo allestito in via Nievo dietro la piscina, l’Associazione Arcieri Val Secchia dalle ore 9 alle ore 12 è a disposizione per poter accogliere i “neofiti” del tiro con l’arco ed effettuare dimostrazioni gratuite di questo sport che sempre più piede sta prendendo anche tra i giovani



