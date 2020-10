Ieri notte a San Felice Sul Panaro, i carabinieri della stazione di San Martino in Spino, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno sorpreso alla guida della sua autovettura sotto l’influenza dell’alcol un 66 enne della bassa. L’uomo, oltre ad essere in evidente stato di ebrezza, è stato denunciato anche per rifiuto di sottoporsi all’accertamento.



