Il municipio e l’Auditorium Enzo Ferrari illuminati di rosa. Per tutto il mese di ottobre i due edifici del centro cittadino sono illuminati in occasione dell’”Ottobre Rosa”, mese della prevenzione del tumore al seno, in supporto alla campagna promossa dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori “LILT For Woman Nastro Rosa” realizzata in partnership con ANCI per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

La campagna prevede la possibilità di effettuare visite senologiche gratuite il 14, 23 e il 30 ottobre presso il Camper “Vivicosì – Scegli la Salute” nell’area attigua all’ingresso principale del Policlinico di Modena, con medici specialisti. Per prenotare la visita: 059 4225747, 059 374217.