In occasione della chiusura del ponte dello Scoltenna, lungo la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro, al confine tra i territori dei comuni di Pavullo e Sestola, dalle ore 8 di mercoledì 14 alla mezzanotte di venerdì 16 ottobre, l’Agenzia per la mobilità e Seta hanno modificato gli orari e i percorsi del trasporto pubblico locale interessato dalla chiusura della strada, in modo da garantire la continuità del servizio.

In particolare viene modificato il percorso della linea 730 Sestola – Fanano – Vignola, nel tratto Ponte Scoltenna – Ponte Docciola – Ristorante Martino, facendo transitare i mezzi via Ponte Prugneto, Renno, Pavullo, Verica e viceversa.

Gli orari di partenza e i transiti da Sestola e Fanano, nonchè dalle fermate a sud del ponte Scoltenna alla fermata ristorante Martino, saranno anticipati di circa sessanta minuti, in modo da poter garantire l’interscambio con le linee provenienti da Montese e Pavullo negli orari previsti. Verranno inoltre esposti avvisi con le modifiche direttamente alle fermate.

Analogamente gli arrivi a Fanano e Sestola, da Vignola, subiranno un ritardo medio stimato di circa sessanta minuti rispetto a quello ordinario.

Sono infine soppresse le fermate tra ponte Scoltenna e ristorante Martino sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro.

Le modifiche, che restano in vigore fino alla riapertura al transito della viabilità, prevista per sabato 17 ottobre, sono consultabili sul sito internet di Seta www.setaweb.it/mo/