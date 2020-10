Visto il grande successo dell’iniziativa la Pro Loco di Albinea ha deciso di aggiungere altre quattro serate alla rassegna “Conoscere in fungo”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Gruppo Micologico “R. Franchi” di Reggio e con il patrocinio del Comune. Le lezioni si svolgeranno il lunedì sera alle ore 21, nella sala civica di via Morandi 9 e si baseranno sulla proiezione di diapositive e videoproiezioni tenute da esperti soci del Gruppo.

La prima serata, della tornata aggiuntiva di appuntamenti, sarà lunedì 12 ottobre con Ulderico Bonazzi che spiegherà “I nomi dialettali e volgari dei funghi”. Il 19 ottobre spazio alla serata dal titolo “Alcune orchidee ed altri interessanti fiori della nostra provincia”. Il 26 ottobre toccherà a “Le Amanite” con Mauro Comuzzi e, per finire, il 9 novembre l’incontro da titolo “Alcune Tricholomateceae interessanti”

Le lezioni sono a ingresso gratuito. Per informazioni Bonazzi tel. 0522/858177.