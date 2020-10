A Reggio Emilia la sessione di laurea in presenza più impegnativa e numerosa per Unimore dopo la sospensione delle attività in presenza, come misura cautelativa ed efficace per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Concluso il lockdown e riprese numerose attività in presenza, il Dipartimento di Comunicazione ed Economia si appresta a laureare un centinaio di laureandi/e: sono 104 i giovani e le giovani che raggiungeranno il traguardo, 43 dei quali parteciperanno alla cerimonia in presenza, mentre altri 61 – per loro espressa volontà – interverranno da remoto mediante la piattaforma Google Meet.

L’appuntamento è per venerdì 9 ottobre, dalle ore 9,00, presso la sede del Dipartimento nel complesso universitario Palazzo G. Dossetti (Viale Allegri 13), a Reggio Emilia.

Alla seduta di laurea in presenza, presieduta dalla Prof.ssa Giovanna Galli, Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia, possono assistere due accompagnatori per ogni laureando/a che, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19, dovranno essersi già registrati con autodichiarazione sulle condizioni di salute. Naturalmente l’uso della mascherina è obbligatorio per tutto il tempo della seduta.

“Siamo orgogliosi di portare alla laurea – dichiara la Prof.ssa Giovanna Galli, Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia – un così elevato numero di studenti e studentesse in un periodo tanto difficile per tutti. Abbiamo cercato fin dal primo momento del lookdown di non interrompere le attività didattiche anche grazie alle tecnologie già in uso nel nostro Dipartimento. Questo ha permesso a studenti e studentesse di completare il percorso di studi senza interruzioni ed è interessante sottolineare come alcune tesi di laurea siano contestualizzate proprio nel periodo di isolamento causato da Covid-19. Oggi torniamo in presenza con un primo gruppo di laureandi e laureande rispettando rigorosamente le norme del distanziamento ma proseguiamo con attività online fino a quando permarrà questa situazione di incertezza sanitaria”.

Per consentire il regolare svolgimento della cerimonia di laurea sono impegnate 4 commissioni, una delle quali in presenza e tre online, con oltre trenta docenti. I/le nuovi dottori/esse sono così distribuiti:

Laurea triennale

Marketing e Organizzazione d’Impresa 51

Scienze della Comunicazione 27

Totale 78 (di cui 34 in presenza)

Lauree Magistrali

Management e Comunicazione d’Impresa 15

Pubblicità, Comunicazione digitale e Creatività d’Impresa 10

Economia e Diritto delle Imprese e le Pubbliche Amministrazioni 1

Totale 26 (di cui 9 in presenza)