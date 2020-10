La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un 27enne italiano, incensurato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella mattinata del 3 ottobre scorso, personale del Commissariato carpigiano, in esito ad una attività di indagine finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha dato corso ad una perquisizione domiciliare con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia di Stato.

All’interno dell’abitazione ubicata nel centro storico di Carpi il cane antidroga Jago ha fiutato 350 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti. Sono stati rinvenuti anche materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione digitale e 9000 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.