Il Comune di San Felice sul Panaro cerca un istruttore direttivo e tecnico per il servizio assetto e utilizzo del territorio. Lo scorso 6 ottobre è stato pubblicato sul sito dell’Ente (www.comunesanfelice.net) il bando con la selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione a tempo pieno e determinato per istruttore direttivo e tecnico, categoria D 1. Richiesta la laurea magistrale in ingegneria o architettura, con iscrizione all’albo professionale. Per partecipare alla selezione le domande vanno inviate entro il 5 novembre 2020 al Comune di San Felice sul Panaro. Tutte le informazioni sul sito del Comune.



