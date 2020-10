A Sestola il prossimo fine settimana sarà dedicato al cioccolato di qualità, declinato nei più svariati gusti e abbinamenti. Sabato 10 e domenica 11 ottobre ritorna “Giochi di Cioccolato e croccante”, la festa del cioccolato che arriva quest’anno alla 20^ edizione.

Come ha sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, nel corso della presentazione dell’iniziativa, «eventi come questo consentono di prolungare la stagione turistica, nel rispetto delle regole sulla sicurezza sanitaria», mentre Marisa Tognarelli della Pasticceria Turchi di Sestola, ideatrice e organizzatrice, ha affermato che «siamo pronti per accogliere i turisti che intendono assaporare le prelibatezze proposte da maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, in tutta sicurezza a partire dalle modalità di allestimento degli stand».

Alla presentazione hanno partecipato anche Valentina Rizzari, responsabile dell’Ufficio turistico del Comune di Sestola, e Francesco Bernardi della società “Feed n food di Ben” che ha collaborato all’organizzazione, insieme al Comune, l’associazione Cioccolatieri artigiani italiani e con il sostegno della Distilleria Maschio Buonaventura, insieme alle associazioni di categoria Cna, Lapam, Ascom e Montana group.

All’iniziativa partecipano quest’anno una decina gli stand di pasticcieri e cioccolatieri da tutta Italia con alcuni artigiani dal Veneto e Friuli Venezia Giulia che hanno aderito per la prima volta.

La Pasticceria Turchi propone tra le proprie specialità quelle legate alla tradizione enogastronomica modenese, come le originali praline all’aceto balsamico, scaturite dalla collaborazione con una ventina di produttori di aceto balsamico tradizionale, o quelle al parmigiano reggiano.

Gli stand dei maestri cioccolatieri aprono tutto il giorno dalle ore 10, lungo le vie del centro storico dove sono in programma anche eventi musicali, giochi per bambini, artisti di strada e una novità rappresentata dall’attrazione “Extreme slack line show”, un percorso funambolico a 15 metri d’altezza tra le torri del campanile e del municipio, in programma nel pomeriggio di domenica, che lascerà i visitatori con il fiato sospeso.

Il programma prevede anche degustazioni al castello e all’hotel Roma, mentre i ristoranti hanno preparato menu dedicati al cioccolato.