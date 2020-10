Pronto il nuovo campo da basket e riqualificato quello di green volley presso il centro sportivo di Castel Maggiore: inaugurazione sabato 11 ottobre alle ore 15.30. Progetto da 180.000 euro e realizzato anche grazie a un contributo regionale. La colorazione progettata dalla crew di creativi Truly Design Studio.

Il Progetto esecutivo, approvato delibera di giunta nel dicembre 2019, riguarda la realizzazione di un campo da basket, di una struttura a gradoni in terra battuta e della riqualificazione del campo da pallavolo in erba naturale esistente, all’interno dell’area sportiva di via Lirone. Esso si pone come finalità, oltre che di dotare di un nuovo campo da gioco all’aperto il centro sportivo e riqualificare l’esistente, di risolvere in maniera naturale e non invasiva il problema della sosta e della visione degli eventi sportivi da parte dei fruitori del parco sportivo, grazie a una gradonata verde ricavata su una collinetta artificiale.

Elementi principali del progetto sono:

un campo da basket regolamentare all’aperto;

riqualificazione campo da pallavolo esistente;

la realizzazione di una struttura gradonata verde;

il mantenimento e la conservazione dell’habitat naturalistico esistente

Realizzato con criteri improntati al riciclaggio dei materiali e alla sostenibilità, il campo da basket è dotato anche di un impianto di illuminazione realizzato con sistemi che consentono la regolazione della potenza luminosa al fine della riduzione del consumo di energia elettrica.

Particolare poi la colorazione del campo, progettata da Truly Design Studio sulla base delle indicazioni del comune e dei fruitori, che rappresenta due grandi api, insetti che rappresentano un elemento simbolico particolarmente caro a Castel Maggiore.

L’intervento, che completa un’ampia serie di realizzazioni e ammodernamenti nell’impiantistica sportiva di Castel Maggiore, comporta una spesa prevista di 180.000 euro, di cui € 100.000 derivanti da contributo regionale concesso ai sensi della L.R. 5/2018.

All’inaugurazione saranno presenti Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore, Giammaria Manghi, Capo di gabinetto della Presidenza della Regione Emilia Romagna, Marco Monesi, Consigliere delegato della Città Metropolitana di Bologna, oltre alla Consulta Giovani di castel Maggiore, alla Polisportiva Progresso e al team di Not in My House