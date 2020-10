Durante il controllo del territorio, la Polizia locale di Reggio Emilia ha trovato, nei giorni scorsi, una bicicletta di cui si ricerca il proprietario.

A finire nei guai una persona già nota agli operatori del Comando di Reggio Emilia, con precedenti penali specifici. L’uomo, infatti, fermato in sella a una bici nuova fiammante, non ha saputo giustificarne il possesso. Per questo, gli agenti hanno posto sotto sequestro il mezzo e denunciato l’uomo per ricettazione.

Ricostruendo la vicenda e in base agli spostamenti della persona fermata, la Polizia locale ha fondati motivi di ritenere che il velocipede sia stato sottratto al legittimo proprietario nel territorio di Parma. Chi riconoscesse il velocipede nella foto è pregato di presentarsi presso gli uffici del Comando di polizia locale di Reggio Emilia (via Brigata Reggio 28) con la relativa denuncia di furto e materiale che possa comprovarne la proprietà.