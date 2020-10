Proseguono con grande interesse da parte del pubblico gli incontri culturali de La lanterna di Diogene – Università del Sapere permanente, che puntano a mettere in circolo competenze e conoscenze con incontri su filosofia, storia e storia dell’arte, medicina, letteratura. Una serie di appuntamenti che si tengono abitualmente negli spazi del Caffè del Teatro, che apre in occasione di ciascun incontro, sempre al sabato pomeriggio, dalle 16.30 alle 18.30 (prenotazione obbligatoria).

In particolare c’è una forte attenzione per l’incontro in programma sabato prossimo, 10 ottobre dedicato ai temi legati alla salute: “Stile di vita, longevità e benessere”, con la dottoressa Paola Cerri. Per le tante richieste, l’incontro è stato spostato nella sala grande del Teatro Bismantova, così che la capienza complessiva è stata aumentata. Sono ancora disponibili quindi alcuni posti, prenotabili tramite il sito www.codazero.it.

Il ciclo di incontri proseguirà poi, tornando al Caffè del Teatro, il 17 ottobre, con “Sapere aude: appunti problematici di Storia Romana”, con Thomas Predieri e Sergio Cardone. Storia dell’arte protagonista invece degli ultimi due incontri, con Sergio Cardone: dall’antichità al Rinascimento il 24 ottobre, e dal Manierismo a oggi il 31 ottobre.

La lanterna di Diogene vede la collaborazione di Auser, Centro sociale Insieme, LiberaMente Montagna e Legambiente Appennino. Sarà attivato anche un servizio di navetta in caso di difficoltà di trasporto (informazioni e prenotazioni tel. 347 8974780).

Per tutte le informazioni è possibile contattare la Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it. È inoltre possibile seguire i profili Facebook, Instagram e Youtube de La lanterna di Diogene.