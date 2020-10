Sempre molto intensi in questo periodo i controlli dei Carabinieri dei NAS nel settore vitivinicolo tesi a prevenire e reprimere comportamenti non conformi ai dettami di legge. In provincia di Bologna, i Carabinieri del NAS hanno ispezionato uno stabilimento di produzione e commercializzazione di vini procedendo, al termine delle attività ispettive, al sequestro amministrativo di oltre 60.000 litri di vino e oltre 100 litri di aceto, entrambi anonimi e privi di tracciabilità, del valore complessivo di 350.000 euro; il titolare dell’attività è stato segnalato all’Autorità sanitaria nonchè sanzionato per un ammontare di oltre 8.000 euro.



