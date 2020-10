Come è consuetudine fin dalla propria nascita l’Auser Territoriale di Modena svolge annualmente la propria assemblea provinciale per presentare ai propri soci e sottoporlo alla loro approvazione il proprio Bilancio Sociale e il proprio Bilancio Economico. L’Assemblea, che coinvolgerà circa un centinaio di soci e volontari, è un appuntamento molto importante per dare conto ai volontari e alla comunità di quello che Auser ha fatto nell’anno 2019 e verificare il proprio stato di salute e la congruità del proprio “Progetto Sociale” alle esigenze delle comunità e ai bisogni delle persone fragili a cui rivolgiamo i nostri servizi.

L’Assemblea si svolgerà, domani giovedì 8 ottobre, dalle ore 14 alle 17.30, presso il salone Corassori della Camera del Lavoro di Modena.

All’assemblea parteciperà Manuela Gozzi segretaria generale della Cgil di Modena e Sauro Serri della segreteria provinciale del sindacato pensionati Spi-Cgil.