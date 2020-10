Il Sindaco Alberto Bellelli ha consegnato stamattina un diploma di encomio al Signor Gianni Vaccari, il cittadino che il 23 Settembre scorso è intervenuto in difesa di un ragazzo aggredito da altri due giovani in piazza dei Martiri.

«Ho voluto conoscere questo nostro concittadino – spiega Bellelli – per esprimergli la gratitudine mia e di tutta la città: un grande esempio di senso civico, un bella dimostrazione di carpigiano che non si gira dall’altra parte. L’encomio è un riconoscimento tanto simbolico quanto sentito per l’Amministrazione comunale».

Questa la frase sulla pergamena consegnata a Vaccari, sorpreso e un po’ commosso per l’inatteso invito in Municipio: «Il Sindaco conferisce l’encomio a Gianni Vaccari per lo spiccato senso civico e l’atto di coraggio dimostrati nell’immediato soccorso alla vittima di un’aggressione in pieno Centro Storico, evitando così più gravi conseguenze al giovane e inducendo alla fuga i due aggressori».