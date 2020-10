La Provincia di Reggio Emilia informa che nelle prossime settimane, lungo un tratto di circa 1.200 metri della Sp 486R di Montefiorino, in località Cavriana di Castellarano, saranno possibili sensi unici alternati regolati da impianto semaforico o da movieri, con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti potranno essere adottati, tutti i giorni dalle 8,30 alle 17, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, in corrispondenza degli incroci, da parte della Edil Pighini srl di Ventasso.

L’intervento rientra nel piano di messa in sicurezza della Sp 486 che ha già visto questa estate il risanamento del corpo stradale nel tratto compreso tra il distributore Agip di Castellarano e Cavriana e prevede anche la realizzazione di una terza corsia all’incrocio con via Bora.