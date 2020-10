Quattro incontri e camminate per l’iniziativa dal titolo “L’albero, uno scrigno di biodiversità”. La organizzano il Ceas insieme al Comune di Albinea nella sede dell’associazione di via Chierici 2 a Borzano.

Si partirà con una camminata che si svolgerà domenica 11 ottobre, alle 9.30. Insieme a Monica Fantini si parlerà dei nomi delle piante, partendo da quelli “volgari” e dialettali, per arrivare alla nomenclatura scientifica binomia, introdotta da Linneo nel 1753. Sarà un percorso che racchiude spesso al suo interno consuetudini che raccontano la cultura di un territorio.

Mercoledì 14 ottobre il secondo appuntamento, alle ore 20.45, con Andrea Fontani. Titolo della serata “La conoscenza e l’attenta osservazione del portamento di una pianta ci fornisce la guida per eseguire correttamente gli interventi di potatura, intesi a eliminare (sempre e solo in caso di effettivo bisogno) quei rami che comunque non influiscono sulla struttura naturale della chioma.

Domenica 25 ottobre, alle 9.30, si tornerà all’aperto con una camminata insieme al botanico Ugo Pellini dal titolo “Alberi parlanti”. Si tratterà di un’esplorazione guidata attraverso il territorio per ascoltare le leggende, i racconti sussurrati all’ombra delle piante.

La serata conclusiva sarà giovedì 12 novembre, alle 20.45. Villiam Morelli parlerà dell’“Intelligenza delle piante”.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto rigoroso delle normative anti Covid e, in caso di maltempo, le camminate saranno rinviate.

Per informazioni e prenotazioni, da effettuare entro il giorno precedente l’evento, contattare l’Ufficio Ambiente del Comune allo 0522.590206 (ambiente.a@comune.albinea.re.it), oppure l’Urp al numero 0522.590241 (urp@comune.albinea.re.it).