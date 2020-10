Domenica 11 ottobre torna la tradizionale Fiera d’Autunno- Sant’Ilario si veste d’antico, uno degli appuntamenti più attesi del periodo tra le provincie di Reggio e Parma. Il mercato e gli Antiquari in Piazza animeranno le vie del centro insieme a negozi, associazioni, il pranzo al Centro Airone, il torneo di tiro con l’arco in costume, il concerto dei Posteri e molto altro… Tra gli eventi collaterali, al sabato, la premiazione del concorso di poesia in dialetto reggiano e le narrazioni delle Civette sul Comò al Centro Mavarta. Gli eventi si terranno in conformità alle disposizioni anti-Covid. Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it



