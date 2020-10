Si rafforza la Cardiologia della Pianura Bolognese, grazie a 3 nuove assunzioni, all’apertura di un nuovo ambulatorio presso l’Ospedale di Budrio ed al potenziamento di quelli già attivi presso gli ospedali di San Giovanni in Persiceto e di Bentivoglio. Con le 3 nuove assunzioni sono oggi 17 i cardiologi impegnati nella Cardiologia della Pianura.

Il nuovo Ambulatorio Cardiologico all’Ospedale di Budrio

Attivo dal 5 ottobre un nuovo ambulatorio di cardiologia, al piano terra dell’Ospedale di Budrio. L’ambulatorio offre elettrocardiogramma a riposo, visita cardiologica + ECG, ECG Holter 24 ore, prova da sforzo ed ecocardiogramma-Doppler transtoracico. Tutte le prestazioni sono prenotatili a CUP. Garantite, inoltre, visite cardiologiche urgenti (entro le 72 ore) e visite urgenti differite (entro 10 giorni).

L’ambulatorio è attivo lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

L’èquipe cardiologica, composta da un medico e due infermieri, effettua, inoltre, il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante orale cronica sia con il Coumadin sia con nuovi anticoagulanti orali a dosaggio fisso, noti come “NAO”, che permettono ai pazienti di sottoporsi una sola volta all’anno agli esami ematici di monitoraggio della terapia, evitando i numerosi prelievi eseguiti finora con le precedenti terapie.

Ai pazienti che giungono al Pronto Soccorso di Budrio per una fibrillazione atriale, e che non necessitano di un ricovero, viene prenotata direttamente entro 72 ore una visita cardiologica + ECG, senza doversi recare dal proprio medico di famiglia, grazie al progetto Fibrillazione Atriale Pianura. Il progetto, già attivo negli ospedali di Bentivoglio e San Giovanni in Persiceto, permette di effettuare tutte le indagini cardiologiche necessarie, e la prescrizione della terapia anticoagulante, per prevenire possibili complicanze emboliche cerebrali.

Ambulatorio Cardiologico Ospedale di San Giovanni in Persiceto

L’assunzione di nuovi cardiologi presso l’HUB cardiologico della pianura bolognese potenzia anche l’attività ambulatoriale cardiologica dell’Ospedale di San Giovanni in Persiceto, che conta oggi 2 cardiologi.

Nel 2019, l’Ambulatorio di Cardiologia ha effettuato più di 1.000 ECG a riposo, 450 visite cardiologiche, 200 ecocardiogramma-Doppler, 100 test da sforzo, 150 ECG Holter 24 ore. L’Ambulatorio di Terapia Anticoagulante Orale segue 1115 pazienti in NAO e 965 pazienti con il Coumadin.

La Cardiologia dell’Ospedale di Bentivoglio

Grazie alle nuove assunzioni, la Cardiologia dell’Ospedale di Bentivoglio rafforza la propria posizione di riferimento per gli ospedali del territorio di Budrio e San Giovanni in Persiceto e nella rete cardiologica dell’Azienda Usl di Bologna, potendo accogliere pazienti direttamente dal Pronto Soccorso e dalla Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore.

Nel 2019, la Cardiologia ha effettuato 1.000 ricoveri e 629 in UTIC, impiantato 156 pacemaker e 26 defibrillatori automatici, eseguito 487 esami coronarografici.

L’Ambulatorio di Cardiologia, sempre nel 2019, ha eseguito 4.729 prime visite cardiologiche, 2.329 visite di controllo, 15.300 ECG, 3.437 ecocardiogrammi, 2.277 test da sforzo,1.288 ECG Holter; 1760 i controlli di pacemaker effettuati. L’Ambulatorio di Terapia Anticoagulante Orale, segue 2.050 pazienti in NAO e 1.590 pazienti in TAO con il Coumadin.

Sono state eseguite, infine, 1.003 visite cardiologiche pediatriche con ECG e 463 ecocardiogrammi-Doppler pediatrici per pazienti non ricoverati.