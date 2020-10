Sabato 10 e domenica 11 ottobre, nel parco della Rocca Rangoni, appuntamento con la 34° festa della Salute Centro Ting “BEN-ESSERE IN ROCCA: RelazioniAMO, io e gli altri”.

Gli organizzatori di Centro Studi Ting spiegano: “Le Relazioni, sono la base del nostro essere: partendo da quella primaria con le figure genitoriali per passare alla costruzione della relazione più importante, quella con noi stessi e per proseguire, nel perfezionamento della nostra identità e definizione del nostro nucleo o sé, per concludersi attraverso le relazioni sociali, amici, colleghi di lavoro, ed interazioni occasionali. Senza gli altri, senza questo iter interazionale, non potremmo essere chi siamo, per questo Ting ha deciso di dedicare due giorni al tema delle relazioni. Un’occasione per porre attenzione ad un tema delicato, ed iniziare a comprendere l’ordine del sano vivere, dell’equilibrio, partendo da noi, allargandoci verso tutte le possibili fonti con cui interagire, dando e ricevendo, attraverso ciò che è interno ed esterno a noi, gli altri, ma anche gli animali, la natura, le vibrazioni della musica, la storia, l’universo, la bellezza della condivisione, la profondità della meditazione, il piacere di far fluire dentro di sé tutto, secondo i propri ritmi naturali, ed imparare a scoprire che tutto ciò che ci serve per vivere, è già in noi, basta scoprirlo e valorizzarci. Le relazioni sono funzionali esclusivamente a questo, scoprire chi siamo, chi potremmo essere, e chi vorremmo essere, venite a carpirne il segreto”.

Sabato si parte alle 15 e si conclude alle 19.15 con il concerto di Miriam Garagnani dal titolo “RelazioniAMO io e gli Animali: Bestie in questi casi”; domenica si inizia invece alle 8.30 con la meditazione nararaj, una meditazione dinamica per risvegliare corpo e mente. Dalle 9.30 fino alle 10.15 colazione insieme e a seguire incontri per approfondire con gli esperti (si segnala l’appuntamento delle 11 con lo psicologo e psicoterapeuta Maurizio Stupiggia sul tema “RelazioniAMO: io e gi altri come approdo”). Conclusione con il Bagno di Gong dalle 17.15 alle 19.

Entrata gratuita. È consigliata la prenotazione scrivendo a centroting@gmail.com.

Per dettagli sul ricco programma dell’iniziativa consultare il sito del Comune oppure seguire l’evento su FB o ancora la pagina del Centro Studi Ting.

Sia sabato (primo turno alle 15.30) che domenica (primo turno alle 9.30) ricordiamo le visite guidate alla Rocca a cura dell’Associazione Odysseus-APT. Prenotazione obbligatoria su evenbrite al link https://www.eventbrite.it/o/odysseus-aps-31225006657 oppure sul posto, al banchetto dell’associazione.