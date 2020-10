Al mattino e primo pomeriggio ampie schiarite sulle aree più occidentali, annuvolamenti residui sui settori centro-orientali, con deboli piovaschi residui lungo i rilievi romagnoli ed occasionalmente la fascia costiera e con tempo in miglioramento anche su queste zone, specie dal tardo pomeriggio. Temperature: minime in aumento, specie sui settori centro-orientali, con valori tra 13°C e 15°C nelle pianure interne e intorno a 16°-17°C sulla Romagna e lungo la fascia costiera. Massime in lieve aumento su settori centro-occidentali, con valori di 22°-23°C, stazionarie su quelli orientali, intorno a 20°-21°C. Venti: deboli, in prevalenza dai quadranti occidentali, con locali rinforzi al primo mattino sulla Romagna. Mare: al mattino poco mosso sotto costa e mosso a largo, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)