Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto “Masterclass for STEAM”, un percorso formativo residenziale di eccellenza ideato da Confindustria Emilia Area Centro e Fondazione Golinelli con l’obiettivo di avviare un’esperienza di formazione continua dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado per la diffusione delle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) nella didattica ordinaria e la creazione di una comunità di insegnanti a livello nazionale.

L’idea alla base del progetto è infatti quella di preparare i partecipanti, insegnanti di area scientifico-tecnologica e umanistica da tutta Italia, a una progettualità didattica esperienziale, interdisciplinare e coinvolgente, allineandola alle migliori esperienze internazionali e, in un secondo momento, dare avvio a programmi di formazione tra pari affinché i docenti condividano in modo sistematico metodologie, esperienze e spunti per l’innovazione delle pratiche scolastiche.

Masterclass for STEAM prevede una settimana di formazione residenziale che si svolgerà dal 12 al 16 luglio 2021 presso i laboratori di Opificio Golinelli a Bologna e si articolerà in una serie di lezioni magistrali, workshop con attività per piccoli gruppi su sfide concrete in ambito STEAM, visite reali o virtuali a laboratori, aziende o centri educativi sperimentali di eccellenza e testimonianze da alcune scuole europee.

La seconda fase del progetto, tra agosto e ottobre 2021, si svilupperà con un percorso di giving back alla comunità di insegnanti nell’ambito del quale i docenti coinvolti, supportati da toolkit dedicati e accompagnati da tutor esperti e da formatori, attueranno un programma di formazione dei colleghi sul territorio di appartenenza, che consentirà di coinvolgere indirettamente ulteriori 200 insegnanti e i relativi studenti in tutta Italia. I partecipanti alla Masterclass entreranno così a fare parte di una vera a propria community, la cui attività risulterà essenziale per la condivisione di spunti di riflessione, la promozione delle successive edizioni del percorso e la scalabilità del progetto con il supporto delle sedi territoriali di Confindustria.

“Siamo molto orgogliosi di questa operazione congiunta tra il mondo delle imprese e una fondazione privata, frutto di un ragionamento organico sulla necessità di arricchire la proposta formativa e dare nuova linfa al sistema della formazione pubblica del nostro Paese che l’Associazione sta portando avanti ormai da anni. Con Masterclass for STEAM, Bologna si candida ad essere un polo che parla di cultura tecnico-scientifica al personale docente a livello nazionale. Vogliamo considerare questa edizione come un progetto pilota, sperimentale e innovativo, che potrà essere replicato ogni anno coinvolgendo sempre più docenti, nell’idea e nella speranza che, grazie alla nascita di un network sempre più ampio, possano avviare una proficua contaminazione nei loro territori di appartenenza”, dichiara Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia Area Centro.

“In un momento in cui la velocità dei fenomeni è spesso maggiore della nostra capacità di interpretarli, è necessario un grande impegno a favore di coloro che formano le nuove generazioni e le rendono capaci di affrontare un futuro imprevedibile – dichiara il presidente di Fondazione Golinelli Andrea Zanotti. L’insegnante ricopre un ruolo cruciale nella società e per questo Fondazione Golinelli si impegna da sempre sul fronte della formazione dei docenti. La preziosa alleanza con Confindustria Emilia Area Centro sposa perfettamente questo nostro obiettivo con un progetto che contribuisce allo sviluppo del sistema scolastico nel segno dell’interdisciplinarietà e dell’innovazione”.

La raccolta delle candidature prenderà il via da domani, 7 ottobre 2020, e si chiuderà il 22 gennaio 2021. Grazie al sostegno di Confindustria Emilia e Fondazione Golinelli i partecipanti selezionati beneficeranno di 20 borse di studio a copertura totale delle spese di formazione, vitto e alloggio.