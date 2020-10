Alle ore 02:30 della scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti ad Imola in via della Cooperazione per un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo. L’auto ha sbandato e si è cappottata. Due i feriti all’interno della vettura che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118. La squadra sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza l’automobile mentre i due occupanti sono stati trasportati in ospedale ad Imola. L’autoveicolo era alimentato a GPL.



