Il Campus San Lazzaro, a Reggio Emilia, torna a popolarsi di studenti per la “Giornata di accoglienza delle Matricole” dei corsi di Ingegneria Gestionale e Meccatronica e Industria Intelligente.

Dopo mesi di attività con presenza contingentata per contrastare la pandemia Covid-19, mercoledì 7 ottobre dalle ore 11 alle 13, presso le aule del Padiglione Buccola-Bisi (via Amendola 2), il personale del Dipartimento sarà lieto di fornire informazioni e rispondere alle richieste di approfondimento dei neo-iscritti ai corsi in Ingegneria di Reggio Emilia. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali istituzionali del Dipartimento e sulle pagine Facebook e Instagram di Ingegneria Reggio Emilia.

L’iniziativa si terrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, con autodichiarazione sulle condizioni di salute e misurazione della temperatura. Naturalmente l’uso della mascherina è obbligatorio. Visto il numero rilevante di interessati – tra immatricolati e pre-immatricolati si contano circa 300 iscritti a Ingegneria gestionale e oltre 150 al corso in Meccatronica – sarà possibile accedere solo previa prenotazione, come precisato sul sito istituzionale.

“Il momento in cui si entra per la prima volta in un’aula universitaria – dichiara il professor Cesare Fantuzzi, Direttore del Dipartimento – è particolarmente toccante per i nostri studenti ed è quindi con piacere che il DISMI si sta adoperando per fare in modo che queste emozioni non vadano perse a causa dell’attuale situazione sanitaria”.

Questa, al momento, non è l’unica attività in presenza a Ingegneria Reggio Emilia; le attività didattiche di carattere laboratoriale come tirocini interni, tesi e assistenza agli studenti infatti sono già ripartite. Il carattere applicativo e pratico dei corsi di studio di Ingegneria Reggio Emilia, molto apprezzati anche dal mondo del lavoro, che non può infatti prescindere dalla presenza fisica di professori, dottorandi e studenti nei laboratori di ricerca.

Le iscrizioni ai corsi di laurea in Ingegneria Gestionale, Meccatronica e per l’Industria Intelligente dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, per l’anno accademico 2020-2021, sono aperte fino al 29 ottobre sul sito www.esse3.unimore.it