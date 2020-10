Dopo l’assegnazione dei contributi regionali per l’abbattimento della quota di iscrizione e l’accesso ai servizi dei centri estivi alle famiglie, ecco ora i fondi destinati ad associazioni, cooperative, privati ed altri enti che si siano fatti carico negli scorsi mesi dell’onere di organizzare e gestire centri estivi nel 2020.

L’esigenza nasce dai protocolli di sicurezza resi necessari dall’emergenza Covid, per la quale si prevedevano una serie di misure di precauzione tra cui sanificazione, sicurezza ed aumento di personale educativo, per un servizio di sostegno e supporto durante il periodo estivo alle famiglie con minori.

Attraverso il Ministero delle Pari Opportunità sono state assegnate al Comune di Formigine risorse fino a un massimo di 56.700 euro. Una cifra che dovrà quindi essere ripartita tra i diversi gestori che abbiano offerto il servizio nel territorio comunale nei mesi da giugno a settembre, destinati a minori di età compresa tra 0 e 16 anni.

Per ottenere l’accesso ai fondi si potrà aderire al bando che sarà pubblicato entro il 15 ottobre nella sezione ‘Avvisi’ sul sito del Comune di Formigine, rispondendo alle seguenti linee d’indirizzo: realizzazione del centro estivo sul territorio da parte di soggetti pubblici o privati secondo i parametri sopra elencati, ampiezza quantitativa dell’accoglienza, differenza tra entrate e spese in disavanzo per il gestore a causa di spese aggiuntive legate a costi strutturali o organizzativi dovuti all’emergenza epidemiologica, come mezzi, attrezzature speciali o sanificazione.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a scuole@comune.formigine.mo.it.