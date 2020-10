“C’è anche quella di Castellarano – commenta l’assessore alla culutra del Comune di Castellarano, Cassandra Bartolini – tra le biblioteche beneficiarie del contributo deliberato dal Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per per il sostegno dell’intera categoria dell’editoria libraria.

Il provvedimento, finalizzato al rilancio delle biblioteche e delle librerie locali, prevede un contributo di diecimila euro da utlizzare per l’acquisto di libri presso almeno tre librerie presenti sul territorio.

La biblioteca comunale “Chiavelli” ha già acquistato una parte dei volumi che sono disponibili presso i locali di via Roma.

Grazie a questa iniziativa – conclude l’assessore – la nostra biblioteca si arricchirà di nuovi volumi a disposizione dei nostri tanti fruitori”.