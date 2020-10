Un autocarro e un trattore sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, martedì 6 ottobre, in via Vignolese: uno dei conducenti, un 73enne modenese, è rimasto ferito, mentre sulla strada è stato necessario attivare il senso unico alternato per oltre un’ora. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Modena.

L’episodio è accaduto in località Collegarola, nei pressi di un distributore di carburante. Secondo la prima ricostruzione dell’Infortunistica, che sta svolgendo gli accertamenti, un autocarro Scania guidato da un 63enne residente a Savignano sul Panaro che viaggiava su via Vignolese, diretto fuori città, è venuto a collisione con un trattore New Holland, condotto dal 73enne di Vignola, in uscita da un’azienda agricola. L’impatto è avvenuto tra il cassone dell’autocarro e il rimorchio del mezzo agricolo, che trasportava un carico di rotoballe di fieno, terminato fuori strada, ribaltandosi.

Per estrarre il conducente dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco: il 73enne, soccorso dai sanitari del 118, ha riportato ferite di media gravità ed è stato accompagnato all’ospedale di Baggiovara da un’ambulanza.