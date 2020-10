I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato due italiani, un 18enne e un 20enne, per tentato furto aggravato e resistenza a un pubblico ufficiale. E’ accaduto in Piazza della Pace, durante un tentativo di effrazione che i due giovani, gravati da precedenti di polizia per furti, incendi e rapine, stavano eseguendo su una “Mobike”, i veicoli di bike sharing presenti in città.

Alla vista dei Carabinieri che stavano arrivando in Piazza della Pace, i due ladri hanno tentato la fuga nascondendosi nel cortile di un palazzo di via Irma bandiera. Un Carabiniere è sceso velocemente dall’autoradio e ha inseguito i due malfattori all’interno dell’edificio. Questi, vedendosi braccati, hanno aggredito il militare nel tentativo di riprendere la fuga, ma non ci sono riusciti perché si sono trovati di fronte altri tre Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per la giornata odierna.