Un intero sabato dedicato a laboratori tecnologici divertenti e gratuiti per le ragazze ed i ragazzi del distretto ceramico. È questo lo spirito del “Tech Day” organizzato dal FabLab Junior di Casa Corsini in programma per sabato 10 ottobre.

Spazio quindi ai piccoli robot Ozobot, a Lego App, alla calligrafia digitale e ad Arduino: dalle 10 del mattino alle 17, infatti, proposte laboratoriali e attività di robotica, coding e creatività per bambini e ragazzi suddivise in appuntamenti già prenotabili.

“Abbiamo organizzato un’apertura straordinaria – spiega Alice Fregni, coordinatrice del FabLab Junior – per permettere a tutti di sperimentare i nostri laboratori. Molte famiglie fioranesi l’hanno già valutata un’opportunità da non perdere: bambini e ragazzi si iscrivono ai laboratori gratuiti perché qui imparano divertendosi, sperimentando, facendo”.

Tutti i laboratori sono gratuiti, a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria (info@casacorsini.mo.it). Stesse modalità di iscrizione anche per il vasto programma di laboratori che ogni settimana il FabLab Junior propone: sul sito e sulla pagina Facebook di Casa Corsini, del Comune di Fiorano Modenese e del FabLab Junior, è possibile trovare il programma aggiornato.

Il FabLab Junior è un luogo dove la tecnologia è a portata di mano, progettato e realizzato per la fascia d’età 6 – 14 anni: uno spazio per le competenze digitali, dove apprendere con kit di elettronica e robotica, usare inchiostro conduttivo e schede elettroniche, realizzare App, programmare, utilizzare stampanti 3D. Quella fioranese è stata la prima struttura con queste caratteristiche a nascere in Emilia-Romagna e le esperienze di questo tipo sono ancora rare anche a livello nazionale. Il nostro territorio è molto felice di essere pioniere in questa nuova e innovativa forma di creatività per i ragazzi.

Il programma della giornata prevede “Mondo Lego 6-10 anni” (ore 10), “Programmazione con Ozobot 6-10 anni” (ore 11), “Introduzione al Lettering 9-14 anni” (ore 15), “Arduino Light Livello I 10-14 anni” (ore 15,30), “Calligrafia creativa: come applicarla? 9-14 anni” (ore 16), “Arduino Smart Livello II 10-14 anni” (ore 16,30).