I Carabinieri della Stazione di Malalbergo hanno denunciato tre rumeni, due donne di 22 e 30 anni e un uomo di 23, per rapina impropria in concorso. La denuncia è scaturita nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato per risalire all’identità di una banda di malviventi che si aggirava per la Bassa bolognese rapinando le persone anziane, come accaduto il 27 agosto scorso a una pensionata di 80 anni che stava annaffiando il giardino della sua abitazione di Malalbergo.

In quell’occasione, i tre criminali si erano avvicinati all’appartamento dell’anziana a bordo di un’automobile condotta dal 23enne, dopodiché, la 22enne era scesa dal veicolo e si era avvicinata all’appartamento della vittima, sorvegliato a distanza dalla 30enne, in qualità di “anziana” del gruppo criminale specializzato in quel genere di reati. Senza adottare alcuna strategia utilizzata in passato da altri malviventi, come la “tecnica dell’abbraccio”, la giovane delinquente è passata subito all’azione strappando dal collo della pensionata una collanina d’oro del valore di 400 euro. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza installati sulle strade, i Carabinieri della Stazione di Malalbergo sono riusciti a risalire ai tre delinquenti, tutti con precedenti di polizia.