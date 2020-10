Prevalenza di cielo sereno al mattino, con qualche addensamento sul crinale appenninico. Dal tardo pomeriggio graduale aumento della nuvolosità con cielo nuvoloso in serata. Lungo il crinale appenninico non è esclusa qualche debole e sporadica pioggia in nottata. Temperature: minime senza variazioni di rilievo, comprese tra gli 11 °C del settore occidentale e i 14 °C della fascia costiera. Massime stazionarie o in lieve locale aumento, con valori fra 20 e 22 °C. Venti: deboli-moderati sud-occidentali sui rilievi e sulla Romagna, con rinforzi sul crinale appenninico romagnolo. Sulle zone di pianura emiliane saranno in generale deboli variabili. Mare: poco mosso.

(Arpae)