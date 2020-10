Il Premio Barresi torna e si rinnova per valorizzare le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori che dirigono le loro aziende attraverso strategie legate alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Istituito dalla Città metropolitana nel 2016 per ricordare Antonio Barresi, responsabile del servizio Progetti d’impresa prematuramente scomparso, il Premio nasce come una sezione speciale di Incredibol, rivolto a realtà imprenditoriali e liberi professionisti del settore culturale e creativo, da quest’anno diventa invece “autonomo”.

Under 35 e sviluppo sostenibile sono i prerequisiti che caratterizzano questa nuova edizione che rientra tra le iniziative attinenti all’Agenda 2030 messe in campo dalla Città metropolitana di Bologna, in coerenza con l’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e in occasione del primo anno della Decade of Action – dieci anni per cambiare il nostro mondo promossa dall’ONU.

Le novità dell’edizione 2020 del Premio Barresi verranno presentate nel corso del webinar “Il futuro delle imprese: sostenibilità e spirito giovanile” in programma mercoledì 7 ottobre dalle ore 10 alle 11.30.

Saranno presenti Virginio Merola, Sindaco della Città metropolitana di Bologna; Giacomo Capuzzimati, Direttore Generale della Città metropolitana di Bologna; Sonia Massari, docente di Sustainability Design Thinking all’Università di Roma Tre; Chiara Battistini, imprenditrice e fondatrice dell’Azienda agricola Casa Vallona, modello di imprenditoria giovanile dedita alla valorizzazione dell’Appennino e dei prodotti biologici realizzati artigianalmente sul territorio; Giorgio Masio, imprenditore e fondatore del Birrificio dell’Altavia un birrificio agricolo e artigianale nell’Appennino ligure che segue localmente tutta la filiera, dal seme al boccale; Claire Moulin, Direttrice Generale del brand francese di moda etica Louise Misha esempio di piccola impresa apprezzata a livello internazionale e impegnata nella sostenibilità economica, ambientale e sociale; Giovanna Trombetti, Direttrice dell’Area Sviluppo Economico della Città metropolitana di Bologna.

L’evento è promosso all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile realizzato da ASviS.

Partecipazione all’evento gratuita su iscrizione: https://premiobarresi2020.eventbrite.it