Sabato 3 ottobre alcuni rappresentanti del Lions Club Sant’Ilario hanno donato a tutte le classi prime della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Castelnovo di Sotto il libro “Parole Amiche”.

Il volume, edito da Edizioni Bertani &Camp, è scritto da insegnanti in collaborazione con esperti logopedisti, ed è utilizzato da diversi anni nella nostra scuola come prezioso supporto per il corretto apprendimento della lingua scritta.

Alla presenza del sindaco Francesco Monica e della sua vice e assessore alla Scuola Carla Guatteri, la dirigente scolastica ha ringraziato il Lions di Sant’Ilario per l’importante sostegno economico e la straordinaria sensibilità che dimostra nei confronti dell’Istituto comprensivo da diversi anni.