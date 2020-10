Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2020 (dalle ore 21.30 alle 6) Hera effettuerà dei lavori per la riparazione di una importante condotta idrica in via Olmo nel territorio del Comune di Bentivoglio.

Per consentire lo svolgimento di tali lavori, in quel lasso di tempo si avrà la sospensione del servizio e forti cali di pressione nei seguenti comuni: Pieve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale, Malalbergo (compreso Altedo), Baricella.

Per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori in orario notturno, quando le esigenze delle utenze coinvolte sono al minimo.

Hera, scusandosi per il disagio, invita i cittadini delle zone interessate sia dall’assenza del servizio che dalla riduzione della pressione a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Ad ogni modo, l’azienda assicura che, in caso i lavori si prolungassero oltre l’orario indicato, verranno portati sui diversi luoghi sacchetti di acqua potabile.

Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute.

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.