Poco prima delle 17:00 in via del Cristo a Castelnuovo Rangone, il rimorchio di un autoarticolato si è sganciato accidentalmente il rimorchio di un autoarticolato il quale, nel scivolare a lato, ha urtato la cabina di riduzione del gas metano a servizio di una azienda, provocando una perdita gas.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell’azienda del gas per mettere in sicurezza la condotta divelta. Si prevedono tempi abbastanza lunghi per ripristino completo delle condizioni sicurezza. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Viabilità al momento interrotta. Sul posto Municipale e carabinieri.