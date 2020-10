È accaduto l’altra sera quando un 52enne del posto ha pensato di entrare in un garage e appropriarsi di una bicicletta. L’uomo, dopo aver inforcato il velocipede, ha tentato frettolosamente di allontanarsi ma il proprietario del mezzo, dopo essersene accorto, è sceso in strada e si è messo al suo inseguimento. L’improvvisato ciclista ha cercato di seminarlo, ma era talmente ubriaco che ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, spaccandosi la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno riconsegnato la bicicletta al proprietario, identificando il malfattore che ora dovrà rispondere di tentato furto in abitazione.



