“Durante la seduta di Consiglio comunale che si è svolta nei giorni scorsi – spiegano Loretta Bellelli, Assessore Ambiente e Attività Produttive e Gianni Benassi, Assessore Bilancio e Tributi del Comune di Bibbiano – abbiamo adottato ulteriori misure a sostegno dei cittadini, relativamente alle utenze domestiche della tassa Rifiuti per l’anno 2020. Si tratta di un provvedimento che si aggiunge alle riduzioni già applicate a favore delle attività produttive”.

“La misura prevede la riduzione fino all’azzeramento della seconda rata in scadenza a dicembre e si rivolge a coloro che hanno beneficiato dei Buoni spesa a seguito dell’emergenza da Covid-19. Questo intervento, che coinvolgerà circa 90 famiglie, si va ad aggiungere alle agevolazioni già presenti da anni e previste dal nostro Regolamento TARI, a favore delle famiglie maggiormente in difficoltà. E’ Il nostro impegno, a sostegno della comunità, per affrontare e superare, insieme, anche questo momento così difficile”, concludono Bellelli e Benassi.