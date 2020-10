Questa notte i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pavullo nel Frignano, nel corso di uno dei servizi di controllo notturni, hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica un 43enne del luogo, già noto alle forze di polizia, controllato a bordo della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcol. L’uomo peraltro stava guidando con la patente già sospesa dalla Prefettura di Modena, per una precedente violazione, sempre per guida in stato di ebrezza. Nel medesimo servizio è stato fermato e deferito per guida in stato di ebrezza anche un trentenne peruviano domiciliato nella zona del Papa lese, sorpreso alla guida dell’autovettura con un tasso alcolico oltre alla soglia legale consentita.



