Ieri notte, verso l’una, nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carpi hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica un ventinovenne della Romania, dimorante a Pavia, il quale era stato sorpreso all’interno di una sala slot mentre tentava di manomettere la macchinetta scambia monete per impossessarsi del denaro contenuto. L’accusa per lui è quella di tentato furto aggravato.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013