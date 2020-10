Sul settore centro-occidentale prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso già da mattino, salvo addensamenti irregolari sul crinale appenninico e qualche nube alta in transito durante il pomeriggio. Il settore orientale sarà invece ancora interessato da nuvolosità consistente associata a precipitazioni di debole-moderata intensità, anche a carattere di rovescio o temporale durante le prime ore del mattino con tendenza a progressivi e ampi rasserenamenti nelle ore successive. Temperature: pressoché stazionarie, con minime comprese tra 11-12 °C del settore occidentale e i 15-16 °C della fascia costiera e massime attorno a 18-20 °C sull’Emilia e 21-22 °C sulla Romagna. Venti: in prevalenza sud-occidentali: deboli-moderati sulle zone di pianura centro-occidentali e moderati su quelle orientali, moderati-forti sui rilievi associati a raffiche forti in particolare sulle zone di crinale. Mare: inizialmente mosso o molto mosso tendente a divenire poco mosso sotto costa e mosso al largo.

(Arpae)