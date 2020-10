Martedì 6 ottobre, presso la struttura di Casa Corsini a Fiorano Modenese, è prevista alle ore 18.30 la lezione del prof. Francesco Maria Feltri, intitolata “Memoria senza retorica, strumenti per insegnare l’educazione civica”. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite la mail info@casacorsini.mo.it fino a esaurimento posti.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Lumen.

“È un incontro che nasce per riflettere sui modi di trasmettere la memoria alle giovani generazioni – spiega Alice Fregni di Lumen – ed è rivolto a tutti. Oggi più che mai l’educazione civica è tema d’interesse non solo per la scuola ma anche per quel vasto tessuto sociale che ha un legittimo e forte interesse alla trasmissione dei saperi e dei valori. Storia e cittadinanza attiva vivono un intreccio che può divenire risorsa per tutti noi, a ogni età”.

L’appuntamento, aperto comunque a tutta la cittadinanza , è proposto nella settimana in cui cade la “Giornata Mondiale degli Insegnanti”, istituita con l’obiettivo di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione e sulle sfide che affrontano quotidianamente.

Infine, Francesco Maria Feltri, docente presso il liceo linguistico “F. Selmi”, ha al suo attivo una vasta esperienza di studio relativo a tematiche storiche e religiose. È autore di numerosi saggi sulla Shoah e di vari manuali di Storia per i licei e gli istituti tecnici. Da più di ventʼanni guida viaggi di studio, soprattutto ad Auschwitz, ma anche in Israele, in Russia, in Iran e in Cambogia. Collabora con diverse istituzioni e varie associazioni finalizzate alla divulgazione della cultura e della conoscenza della storia.