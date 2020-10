Ieri sera intorno alle 20:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Larga – SP 6 a Riolo di Castelfranco Emilia, dove il conducente di un’autovettura era rimasto incastrato nella sua utilitaria che, uscita di strada, si schianta contro il ponte di un passo carraio. Nonostante i soccorsi l’uomo, un 50enne, è deceduto. Pare non vi siano altre vetture coinvolte.



